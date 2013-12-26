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الرباط تعلن عن تفكيك خلية إرهابية جديدة في عدة مدن

المصدر: الرباط - عادل الزبيري
مبنى وزارة الداخلية التونسية
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أعلن المغرب عن نجاح السلطات الأمنية في تفكيك خلية إرهابية جديدة، تنشط في مجموعة من المدن.

وبحسب وزارة الداخلية المغربية، شارك في العملية المذكورة جهاز الشرطة والدرك والمخابرات الداخلية، دون الإفصاح عن التفاصيل.

وتتكون الخلية من عناصر تدربت على استخدام الأسلحة والمتفجرات ضمن تنظيمات إرهابية.

وشهدت العملية اعتقال سجين سابق محكوم على خلفية قضايا الإرهاب، يشتبه أنه منسق الخلية في المغرب، فيما يتعلق بجمع الأموال، وتجنيد المتطوعين للقتال.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيقات الأولية، تحت إشراف النيابة العامة.

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