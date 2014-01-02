المغرب يفكك أول خلية إرهابية ترسل مقاتلين إلى سوريا

أفاد مراسل "العربية" في الرباط أن السلطات المغربية فككت في 25 من الشهر الماضي أول خلية إرهابية، تقوم بإرسال مقاتلين إلى سوريا.

وبحسب المعلومات الحصرية التي حصلت عليها "العربية" من مصادر مغاربية فقد تمكن المعتقلون الثمانية عشر من الدخول إلى سوريا برا، عبر المهربين من تركيا، وتدربوا على الأسلحة الخفيفة والثقيلة .

واعترف أحد المعتقلين بقيامه بصناعة عبوة تقليدية قابلة للتفجير عن بعد، من أجل استخدامها في عملية إرهابية في المغرب.

وبعد عمليات التفتيش في منازل المعتقلين تم العثور على سيوف وسكاكين وقنابل، بالإضافة إلى بدلات عسكرية وأقنعة ضد الغازات، وعلى وثائق لصناعة المتفجرات التقليدية، ومن بين المحجوزات أشرطة لتنظيم القاعدة ووصايا تركها الجهاديون لعائلاتهم.

وتتكون الخلية من 18عنصراً ينتمون إلى مدينتي سيدي سليمان والقنيطرة، في غرب المغرب، وإلى مدينتي فاس ومكناس وسط البلاد، وإلى مدينتي المضيق وطنجة، شمال البلاد، ومدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة المغربية.

ومن بين المعتقلين عنصر متخصص في تزوير أوراق تساعد النساء على الالتحاق بأزواجهن من المقاتلين في سوريا، وعنصر آخر اعترف للمحققين بأنه استخدم سلاحا أبيض، في محاربة المنكر داخل المغرب.