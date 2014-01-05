المغرب.. داعية "يكفّر" معارضاً لتعدد الزوجات

أعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء الأحد أنها فتحت تحقيقاً بحق داعية إثر اتهامه مسؤولاً في المعارضة بـ"الكفر"، بسبب مطالبة الأخير السلطات بمنع تعدد الزوجات في المملكة.

وقالت النيابة العامة في بيان إن وكيل الملك (النائب العام) أمر بإجراء بحث في "التصريحات التي أفضى بها عبدالحميد أبو النعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع يوتيوب، والتي ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة".

وأضاف البيان أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به".

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض)، دعا قبل أيام إلى منع تعدد الزوجات في المملكة، وكذلك إلى بحث تعديل أحكام قانون الإرث الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية وتحصل فيه المرأة على نصف ما يحصل عليه الرجل.

وإثر هذه الدعوة، نشر الشيخ عبدالحميد أبو النعيم المغربي شريط فيديو على موقع يوتيوب وجه فيه انتقادات لاذعة إلى لشكر، متهماً إياه بـ"الكفر" وبأنه "يحارب الله ورسوله ودينه"، ويريد "مسخ الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي".

وكان إصلاح قانون الأحوال الشخصية الذي أجراه الملك محمد السادس في 2004 جعل تعدد الزوجات أكثر صعوبة، ولكنه لم يمنعه بالمطلق، فقد أصبح لزاماً على المتزوج لكي يتمكن من الزواج من امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة أن يحصل على موافقة بقية زوجاته وكذلك على رخصة من المحكمة.