مقاضاة صحيفة إسبانية روجت للقاعدة في المغرب

يعود من جديد إلى الواجهة ملف فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي يحمل اسم "مملكة الفساد والاستبداد"، الذي سبق أن نشرت رابطه على "يوتيوب" جريدة "إلباييس" الورقية، الإسبانية الواسعة الانتشار، على موقعها على الإنترنت.

وجديد الملف هو دعوى قضائية رفعها عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، ضد الجريدة الإسبانية أمام العدالة الإسبانية.

وتوجّه رئيس الحكومة المغربية إلى مقر القنصلية الإسبانية في الرباط من أجل منح توكيل رسمي لوكيلة قضائية، اسمها بلانكا رويضا كينثريو، من أجل مباشرة إجراءات الدعوى أمام القضاء الإسباني.

ويحمل شريط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تهديدات للسلم الداخلي للمغرب عبر تنفيذ ضربات إرهابية، مع انتقاد للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الداخلي المغربي، كلغة غير مألوفة، اعتبرها المتخصصون في شؤون الجماعات المتشددة، في المغرب، سابقة تثير الاستغراب.

وعلى خلفية نشر رابط نفس الشريط، لا يزال القضاء المغربي، يتابع الصحافي علي أنوزلا، بموجب قانون الإرهاب، بعد أن نشر الرابط نفسه على موقعه الإخباري "لكم" على الإنترنت.

وقام موقع التواصل الاجتماعي، يوتوب، بسحب الشريط نهائياً من التداول بطلب من الرباط، وبعد أن خلف الشريط انتقادات ورفضا واسعا من الحكومة المغربية ومن الأحزاب السياسية ومن المنظمات غير الحكومية.