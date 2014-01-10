الرباط تعلن مشاركتها في جنيف 2 حول سوريا

أعلن المغرب مشاركته في مؤتمر "جنيف 2"، للتوصل إلى حل يوقف العنف ويحل السلام والأمن في سوريا، ويمكن من إرساء مسار ديمقراطي.

ورحبت الخارجية المغربية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بحضور المؤتمر الدولي حول المصالحة السورية "جنيف 2"، الذي سينعقد في 22 يناير الجاري.

ونقلت صحف ورقية مغربية تصريحات لصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، مفادها أن الرباط ترى أن الدعوة لحضور "جنيف 2"، مؤشر على الاعتراف الدولي بدور المغرب في الأزمة السورية، للوصول لحقن دماء السوريين وإيقاف دوامة العنف.

وكانت المعارضة السورية في الخارج أرجأت إلى 17 يناير قرارها المتعلق بالمشاركة في مؤتمر "جنيف 2" الهادف لإيجاد حل سلمي للنزاع في سوريا، كما علم، الأربعاء، لدى بعض أعضائها.

وبعد أكثر من 48 ساعة من النقاشات الحادة بين أعضائها المجتمعين في إسطنبول، قررت الجمعية العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض تعليق المداولات وعقد اجتماع آخر في 17 يناير الجاري، قبل أيام معدودة من المؤتمر الذي يرتقب أن يبدأ في 22 يناير في مدينة مونترو السويسرية.

وفي تطور متصل، حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من فشل مؤتمر السلام المقبل حول سوريا "جنيف 2" في حال عدم دعوة إيران إليه، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أن روحاني صرح في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن "مؤتمراً إقليمياً لن يشارك فيه أطراف لهم نفوذ، لن يتوصل إلى حل الأزمة في سوريا".