صدامات عنيفة في العيون بالصحراء الغربية

شهدت العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، مساء الاثنين، صدامات بين قوات الأمن المغربية وشبان متظاهرين انفصاليين أحرقوا سيارة شرطة، وفق ما أفاد، الثلاثاء، ناشط في مجال حقوق الإنسان.

وأكد حمود اغيليد، الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) إن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بزجاجات حارقة، فردت عليهم بالحجارة وطاردتهم.

وأضاف أن التظاهرة وقعت في حي بوركو عندما ردد شبان شعارات تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية لدى وصول قوات الأمن.

من جانبها، أعلنت إدارة حاكم العيون في بيان أن سيارة الشرطة التي كانت تقوم بدورية روتينية قد أحرقت تماماً بزجاجة حارقة، وأن شرطياً جرح وأدخل المستشفى.

لكن حمود اغيليد تحدث عن صدامات "محدودة"، ونفى سقوط جرحى، مؤكداً أن المتظاهرين أصابوا آلية مدرعة للشرطة بزجاجة حارقة، ما "تسبب في حريق صغير"، مؤكداً أن "الهدوء يسود الثلاثاء معظم أحياء العيون التي انتشرت فيها أعداد كبيرة من قوات الأمن".

وعرضت الرباط التي تقترح حكماً ذاتياً على هذه المنطقة في إطار سيادتها، مؤخراً "نموذج تنمية" ينص على استثمارات عامة وخاصة بنحو 13,2 مليار يورو لمدة عشر سنوات، بينما يطالب انفصاليو البوليساريو المدعومون من الجزائر باستفتاء حول تقرير المصير.

وتتعرض الحكومة إلى مزيد من الانتقادات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث لا تجوز التظاهرات الانفصالية.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقاً يسيطر عليها المغرب، لكن تطالب باستقلالها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).