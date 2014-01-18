الثلوج تهدد العشرات من سكان القرى بالجوع في المغرب

أفادت جريدة "المساء" الورقية، الواسعة الانتشار في المغرب، أن الثلوج تهدد بالجوع العشرات من سكان القرى، في ضواحي مدينة ورزازات، في الجنوب الشرقي للبلاد.

وقطعت الثلوج الطرق غير المعبدة التي تربط بين مدينة ورزازات والقرى المنتشرة في جبال الأطلس، ما تسبب في عزلة كاملة للسكان.

ويعتمد السكان في هذه المناطق الجبلية الوعرة على التزود الأسبوعي من المدن بالحاجيات الضرورية للحياة.

وأعلنت الحكومة المغربية أن حوالي نصف مليون مغربي يعيشون حالة من الحصار خلال فصل الشتاء الطويل، بسبب الثلوج والأمطار وصعوبة المسالك الطرقية في الجبال.

فبحسب معلومات كشف عنها وزير الداخلية محمد حصاد، لأول مرة في البرلمان، في ديسمبر الماضي، فإن حوالي 500 قرية تعيش حالة من العزلة شتاء، ويبقى الهاتف المحمول هو وسيلة التواصل الوحيدة الممكنة مع السكان.