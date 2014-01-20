فاتورة شوكولاتة باهظة تحرج وزيراً مغربياً

كشفت الصحافة المغربية عن "فضيحة" أطلقت عليها "فاتورة للشكولاتة"، تفجرت داخل الحكومة، وتقرر على إثرها فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ضياع أموال حكومية في عملية شراء للشوكولاتة من قبل وزير.

وتشير التسريبات إلى أن عبدالعظيم الكروج، الوزير المكلف بالتكوين المهني حالياً، قام بشراء كمية كبيرة من الشوكولاتة لحفل عقيقة ابنه، على حساب مالية الحكومة، وبلغت كلفة الشوكولاتة حوالي الـ4000 دولار أميركي.

وتعود عملية الشراء إلى النسخة الأولى من حكومة بنكيران، لما كان الوزير مسؤولاً عن قطاع الوظيفة الحكومية حينها، قبل أن ينتقل إلى قطاع التكوين المهني.

ومن المرتقب أن يتم رفع نتائج التحقيق إلى كل من رئيس الحكومة، ورئاسة حزب الحركة الشعبية اليمينية، المشارك في التحالف المشكل للحكومة، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الوزير الكروج. يذكر أنه يتواجد حالياً على رأس وزارة الوظائف الحكومية، الوزير محمد مبدع، وهو زميل للوزير الكروج في حزب الحركة الشعبية اليميني.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، نفت مصادر حكومية، طلبت عدم ذكر اسمها، "وجود أي فضيحة للوزير الكروج"، لها علاقة بشراء "الشوكولاتة على حساب مالية الحكومة"، موضحة أن "الوزير لم يحتفل بعد بعقيقة مولوده"، وأن "الأمر يتعلق بحديث للإعلام دون إثباتات".