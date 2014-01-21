واشنطن تمول مشاريع بالصحراء الغربية بتنسيق مع الرباط

أفادت تقارير صحافية، الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، على تمويل مشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الصحراء الغربية.

وبحسب ما ورد في العديد من الصحف المغربية يأتي تمويل واشنطن لمشاريع للتنمية في الصحراء الغربية بتنسيق مع السلطات المغربية.

ويأتي هذا القرار بعد القمة التاريخية التي جمعت في واشنطن بين الرئيس أوباما مع العاهل المغربي محمد السادس.

ووفق المراقبين في المغرب، فإن هذه تعد إشارة تاريخية غير مسبوقة من البيت الأبيض الأميركي تشير إلى أن واشنطن لها رؤية جديدة للتعامل مع نزاع الصحراء الغربية، أي مساعدة السكان الصحراويين، بتنسيق مع الرباط، في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية.