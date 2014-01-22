بن كيران يطلب ملف "فضيحة الشوكولاتة" بالحكومة

يستعد محمد مبدع، وزير الوظيفة الحكومية في المغرب، لرفع تقرير إلى مكتب رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، بعد تفجر فضيحة شراء زميله، الوزير عبد العظيم الكروج، وزير منتدب في التربية والتعليم، لشوكولاتة بحوالي 4000 دولار أميركي، لحفل عقيقة مولوده الجديد، على نفقة الحكومة.

وأجرى رئيس الحكومة اتصالات مع الوزيرين مبدع والكروج، مطالبا بتقديم روايتهما للحادث، خاصة وأن الصحافة تناولت بشكل واسع الفضيحة، التي تهز المطبخ الداخلي للحكومة، في سابقة من نوعها، منذ وصول الإسلاميين، لقيادة أول حكومة في تاريخهم، منذ قبل أكثر من عامين.

وأفادت مصادر حزبية، للعربية، أن حزب الحركة الشعبية اليميني المشارك في الحكومة، عقد اجتماعا استثنائيا للقيادة السياسية في الرباط، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، لبحث القضية والاستماع لتقرير في الموضوع، مع دراسة لكيفية الرد عليها والتعامل معها، لأن الوزير الكروج، بطل القضية، ينتمي إلى الحركة الشعبية.

وظهر الوزير عبد العظيم الكروج، في البرلمان، الثلاثاء، 21/1/2014، ليجيب على أسئلة البرلمانيين، فيما رفض الإجابة على أي سؤال للصحافيين، حيال الفضيحة.



وحمل الوزير الكروج، حقيبة الوظيفة الحكومية، خلال النسخة الأولى لحكومة بن كيران، قبل أن ينتقل لوزير منتدب في التربية والتعليم، في النسخة الثانية، وتعود الفضيحة إلى مرحلة النسخة الأولى للحكومة.



وتشير التسريبات الصحافية، إلى أن الفاتورة الخاصة بشراء الشوكولاتة، اختفت من أرشيف وزارة الوظيفة الحكومية.