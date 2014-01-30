3 نقابات عمالية تتحد لمواجهة قرارات حكومة بنكيران

اجتمع زعماء ثلاث نقابات عمالية مغربية في لقاء وصفوه بالتاريخي، للإعلان عن سلسلة إجراءات ضد سياسة حكومة بنكيران، رداً على عدة قرارات للحكومة تتمثل في الزيادة في الأسعار والتخلي عن دعم صندوق المقاصة والهجوم على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإصلاح صندوق التقاعد.

ونظم هذا اللقاء تحت شعار "صد الهجوم العدائي للحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية"، وذلك بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي يتزعمها ميلود مخاريق، والذي ترأس ندوة صحافية إلى جانب نوبير الأموي الكاتب العام لكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وعبدالرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وأعلن في الندوة الصحافية عن تصريح مشترك، جاء كتتويج لعدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية بين هذه النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب عكفت على تدارس كيفية الرد على مجمل القرارات التي أثارت غضبهم، وكان آخرها إفراج وزارة التشغيل المغربية عن مشروع قانون تنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، يتوعد المضربين بعقوبات بالسجن ويسمح لرئيس الحكومة بمنع الإضراب أثناء "أزمة وطنية".

وفي هذا السياق اعتبرت النقابات أن الحكومة "وظفت كل آلياتها ووسائلها من أجل فرض الأمر الواقع على الحركة النقابية المغربية، من خلال تمريرها لقوانين مالية مجحفة في حق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وإلحاحها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد، في تجاهل كامل للمركزيات النقابية، وخرق سافر للدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية".

وأشار التصريح المشترك بين النقابات إلى أن الحكومة المغربية التي تدخل السنة الثالثة من ولايتها، خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في مرحلة انتظار قاتلة، وأوضحت ارتباكاً وتردداً وارتجالاً في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي.

تكبيل حق الإضراب

وقال ميلود مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ"العربية نت"، إن الحكومة تريد الإجهاز على حق الإضراب من خلال تكبيله، مشيراً إلى أن الطبقة العاملة المغربية ستتحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل التصدي لمصادرة هذا الحق.

واعتبر مخاريق أن اجتماع ثلاث مركزيات كبيرة وقوية حدث هام في تاريخ الحركة النقابية المغربية والمغاربية والعربية، وأن التنسيق في مواقفها وتوحيد وتدارس خطواتها المستقبلية ستسير نحو أفق استراتيجي مهم وهو الوحدة النقابية للعمال، وأن الظروف الحالية عجلت من هذا الحلم وهذا الطموح، مبرزاً السياق السياسي الذي جاء فيه، والمتسم - بحسب قوله - بنهج حكومي يقوم على التحكم والانفراد باتخاذ القرار، بهدف ضرب الحركة النقابية والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم الكادحين.

وكشف الزعيم النقابي عن انعقاد اجتماع للجنة العليا للتنسيق الأسبوع القادم، سيسهر على توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة لتذكيره بمطالب النقابات وواجبات ومبادئ الحوار الاجتماعي وبالالتزامات التي تعهد بها، مع تحذيره من مغبة التمادي وفق نفس النهج الذي سار عليه، مشيراً إلى أن المركزيات النقابية ستنتظر جوابه، وعلى ضوء ذلك ستحدد قياداتها الخطوات النضالية التي ستقبل عليها.