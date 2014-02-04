صحيفة: الثلج يقتل ثلاثة مغاربة في جبال الأطلس

أفادت يومية "المساء" الورقية، واسعة الانتشار في المغرب، بأن 3 أشخاص مغاربة لقوا مصرعهم، خلال الأسبوع الماضي، في قرى جبال الأطلس الكبير في ضواحي مدينة مراكش، جنوب البلاد، لكن مصادر حكومية نفت وجود أي ضحية من المغاربة لقوا مصرعهم بسبب الثلوج.

وبحسب الصحيفة، اليوم الثلاثاء، فإن الثلوج التي تساقطت بأرقام قياسية وتجاوز ارتفاعها المتر، خلال الأسبوع الماضي، تحاصر أزيد من 120 قرية، يعاني سكانها من البرد القارس جداً، ومن غياب وسائل التدفئة، بسبب فقر الأسر في هذه المناطق.

ولقي شيخ مسن في الثمانين مصرعه بعد أن انهار عليه سقف منزل أثقلته الثلوج، التي نزلت لثلاثة أيام متواصلة، في قرية بجبال الأطلس الكبير وسط المغرب.

وعثر السكان في ضواحي مدينة مراكش على جثة رجل مدفونة وسط الثلوج، ورجح شهود عيان أن يكون الرجل توفي بعد أن حاصرته الثلوج.

وعثر الدرك المغربي في قرية على جثة متجمدة لرجل في عقده الرابع في جبال الأطلس الكبير، بعد أن انقطعت أخباره عن أهله، حيث غادر منزله في اتجاه قرية مجاورة، لتحاصره الثلوج ويلقى مصرعه.