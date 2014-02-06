مصادر مغربية تؤكد استئناف العلاقات مع طهران

أكدت مصادر مغربية رفيعة المستوى، الخميس، استئناف العلاقات الثنائية مع إيران. وجرى الاتفاق ما بين الرباط وطهران على إعادة العلاقات الدبلوماسية، بدءا من الأربعاء.

وخلال اتصال هاتفي جرى ما بين وزيري خارجية المغرب وإيران تم الاتفاق على التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية، مع تقديم اعتذار من الجانب الإيراني عن الأسباب التي تسببت في قطع العلاقات عام 2009.

ونقلت المصادر المغربية أن الخارجية الإيرانية عبرت عن تقديرها للأدوار الإيجابية للعاهل المغربي محمد السادس في العالم الإسلامي.

هذا وتجري الترتيبات بين البلدين من أجل إعادة فتح سفارة إيران في الرباط.

يذكر أنه في ربيع عام 2009 أعلنت الرباط قطع علاقاتها مع طهران على خلفية ما قالت المغرب إنه محاولات لنشر التشيع في المملكة المغربية.