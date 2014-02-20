الحبس مع وقف التنفيذ لشيخ مغربي اتهم شخصيات بالكفر

قضت محكمة مغربية بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ وفرض غرامة على شيخ مقرب من التيار السلفي كان قد اتهم بالكفر شخصيات مغربية كبيرة في مجالات السياسة والأدب والثقافة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأربعاء، إن "المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء أدانت الشيخ أبو النعيم بشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم (61 دولارا أميركيا)".

وبث الشيخ عبد الحميد أبو النعيم شريط فيديو في مطلع يناير الماضي على موقع "يوتيوب" اتهم فيه شخصيات بارزة في مجال السياسة والأدب والثقافة بالكفر.

وكان أبو النعيم قد اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، بالكفر والإلحاد على خلفية دعوة هذا الأخير إلى مراجعة أحكام الإرث بحيث يتساوى الذكر بالأنثى كما دعا إلى منع تعدد الزوجات.

وطالت اتهامات الكفر الزعيم اليساري المغربي المهدي بن بركة الذي اختطف في باريس وقتل. وطالت أيضا بعض الرموز الفكرية والأدبية للمغرب كالمفكر والمؤرخ عبد الله العروي والمفكر محمد عابد الجابري والباحث في الثقافة الأمازيغية أحمد عصيد.

ولاحقت النيابة العامة أبو النعيم بتهمة "إهانة هيئة منظمة والسب والقذف".

وعندما سأله القاضي عن إهانة مؤسسات دينية رسمية في إشارة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، رد أبو النعيم قائلا إنه "لم يقم سوى بواجب بيان الحكم الشرعي بعد أن صمتت تلك المؤسسات".







