100 مهاجر يقتحمون الحدود في مليلية الإسبانية بالقوة

اجتاز 100 مهاجر قادمين من دول إفريقيا الحواجز الثلاثة على الحدود المسيجة في منطقة مليلية الإسبانية صباح الاثنين، من بين 500 مهاجر شاركوا في محاولة الاقتحام، كما أعلنت شرطة مليلية.

وأكدت السلطات المغربية من جانبها في بيان أن 27 شخصاً على الأقل قد أصيبوا، منهم 13 من قوات الأمن، من جراء رمي الحجارة أثناء عملية الاقتحام.

ونقل المهاجرون الـ14 الذين أصيبوا بجروح لدى محاولتهم اجتياز الأسلاك الشائكة للمنطقة إلى المستشفى في الناظور، وقامت قوات الأمن المغربية من جهة أخرى باعتقال 96 مهاجراً.

وذكرت متحدثة باسم شرطة مليلية أن عملية الاقتحام التي تمت من نقطتين مختلفتين على الحدود، كانت "عنيفة جداً"، لأن المهاجرين استخدموا "عصيا وحجارة رشقوا بها" قوات الأمن المغربية والإسبانية. وتمكن مئة من إجمالي 500 مهاجر من اجتياز الحدود المسيجة.

وتعود آخر عملية اقتحام في مليلية إلى 17 فبراير، عندما اجتاز 150 مهاجرا من جنوب الصحراء السياج الحدودي البالغ ارتفاعه 7 أمتار ويفصل المغرب عن المدينة.