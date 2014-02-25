العدالة والتنمية المغربي يستقبل قياديين من إخوان مصر

في سابقة هي الأولى من نوعها، استقبل قياديون من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقود الحكومة في المغرب، قياديين اثنين من جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في مصر، والتي صنفتها القاهرة بالتنظيم الإرهابي.

وأفاد موقع الحزب الإسلامي على الإنترنت أن وفد جماعة الإخوان المسلمين يضم محمد أبو عبور، بصفته قيادياً في الجماعة، وعاصم شلبي، المسؤول عن الاتصال السياسي في الجماعة.

وجاء استقبال قيادات الحزب الإسلامي بعد مشاركة القياديين في جماعة الإخوان المسلمين في المعرض الدولي للكتاب في مدينة الدار البيضاء.

ومن جهته، دعا رضى بن خلدون، رئيس قسم العلاقات الدولية في حزب "العدالة والتنمية" كل الأطراف في مصر إلى الحوار، مع نبذ الخيار الأمني، الذي من شأنه "إدخال مصر في نفق مظلم".

وعبر مدير العلاقات الخارجية في حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي عن "استعداد الحزب للقيام بأي دور، يمكن من تسريع وتيرة حل الأزمة الحالية".

وسبق لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقود لأول مرة في تاريخه الحكومة في المغرب، أن أعلن عن رفضه لما حدث في 30 يونيو الماضي في مصر، ونظم الحزب أنشطة حزبية رفع خلالها قياداته خاصة ذراعه من الشباب، شعار "رابعة"، الذي أصبح رمزاً لجماعة الإخوان المسلمين.

هذا فيما أعلنت الرباط، في رسالة رسمية، خلال الصيف الماضي، عن دعمها لمصر، لما بعد ثورة 30 يونيو، وعقد خلال الشهر الماضي، كل من وزيري خارجية الرباط والقاهرة، اجتماعاً موسعاً في مدينة مراكش، كأول لقاء دبلوماسي بين البلدين.

