الرباط تعلن عن تعرض قنصليتها في طرابلس لإطلاق نار

أعلن المغرب عن تعرض مقر قنصليته في العاصمة الليبية، إلى إطلاق نار كثيف من مجهولين، دون تسجيل ضحايا من الموظفين أو من طالبي الخدمات القنصلية.

وهذه أول مرة، تتعرض فيها المصالح الدبلوماسية المغربية في ليبيا لهجوم من مسلحين.

وفي اتصال هاتفي ثنائي، ما بين وزير الخارجية المغربي والليبي، طالب المغرب ليبيا بتحمل مسؤوليتها في تعزيز الإجراءات الأمنية، لحماية موظفي ومقرات البعثة الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية في ليبيا.

ومن جهتها، تأسفت الخارجية الليبية لهذا الحادث، مستنكرة الاعتداء المسلح على مقر القنصلية المغربية في طرابلس، وتعهدت السلطات الليبية، بـ"اتخاذ الترتيبات الأمنية، لتأمين مقرات البعثة الدبلوماسية والقنصلية المغربية".

