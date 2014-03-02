المغرب: 10 مفقودين بتصادم سفينتين لصيد السمك

أعلنت الحكومة المغربية عن فتح تحقيق في حادث تصادم سفينتين لصيد سمك السردين، وقع ليلة الجمعة إلى السبت، قرب مدخل ميناء الداخلة، في إقليم الصحراء الغربية، بالتزامن مع استمرار عمليات الإنقاذ، فيما لا يزال البحث جاريا لمعرفة مصير ما بين 10 و15 شخصاً، جرى تسجيلهم في عداد المفقودين.

وجرى إنقاذ 18 بحاراً وانتشال جثتين اثنتين لبحارة آخرين في الحادث.

ووقع الحادث حوالي الساعة الرابعة و45 دقيقة، بتوقيت غرينتش، من فجر أمس السبت، حينما اصطدمت سفينتان بحريتان لصيد السردين في أعالي البحار في المحيط الأطلسي.

وتم نقل أحد البحارة الناجين من غرق السفينتين، والذي أصيب بكسر مزدوج في الساق، إلى المستشفى في مدينة الداخلة لتلقي العلاج.

وبعث العاهل المغربي محمد السادس، برسائل تعزية ومواساة إلى الأسر المغربية، التي فقدت أقاربها، في حادث تصادم سفينتي الصيد البحري.

كما قرر العاهل المغربي، بحسب بلاغ للديوان الملكي، التكفل شخصياً بلوازم دفن جثامين الضحايا، ومآتم عزائهم، مع تقديم كل الدعم والمساعدة لأسر الضحايا.