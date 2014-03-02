وزير مغربي يقاضي صحيفة اتهمته بتزوير شهادته الجامعية

يتجه المغرب إلى متابعة أطوار محاكمة جديدة للصحافة، عقب إعلان محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة الشروع غدا الاثنين في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد أسبوعية "الآن"، الورقية الصادرة في المغرب، بعدما شككت في مساره الدراسي وشهاداته العلمية.

وفي عددها الأخير الذي يباع في السوق نشرت أسبوعية "الآن" تحقيقاً وقعه رئيس تحرير الأسبوعية، منير أبو المعالي، تحدث فيه عن المسار الجامعي للوزير المغربي، وعن شهاداته الجامعية، مشككاً في الطريقة التي حصل بها الوزير على شهادة الدكتوراه.

وبحسب الأسبوعية الورقية، فإن "وزير الشباب والرياضية قدم معلومات خاطئة عن مساره الأكاديمي"، ورفعها إلى كل من رئيس الحكومة، والديوان الملكي من أجل أن يكون وزيراً.

ومن جهته، نفى الوزير المغربي، كل اتهامات المجلة الورقية، معلناً أن "أطروحته الجامعية، ناقشها مع الأستاذ الراحل، محمد جسوس".

وفي تعليقه على الرسم الكاريكاتيري لغلاف المجلة، عبر الوزير عن دهشته، معتبرا أن الرسم يعكس "حقد أصحابه عليه".