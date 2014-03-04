"نساء من ذهب" شعار مهرجان القفطان للموضة بالمغرب

"نساء من ذهب" هو الشعار الذي اختاره المنظمون للدورة الثانية لمهرجان "قفطانوس" للموضة، احتفاء بالمرأة في عيدها الأممي، وسيفتتح منصاته بقصر الأنوار بمدينة طنجة المغربية في الثامن من مارس/آذار الجاري، لمصممين من أجيال مختلفة لعرض رؤيتهم لميولهم الإبداعية.

وعلى إيقاع عروضها الكلاسيكية وأضوائها الساطعة، تستضيف الدورة، المصمم اللبناني بسام نعمة الذي صمم أزياء للشحرورة صباح، نجوى كرم، نوال الكويتية، إضافة إلى نساء عربيات كثيرات.

وفي هذا السياق يقول أسامة بنخليفة، الرئيس التنفيذي للجمعية المغربية للثقافة والإبداع الجهة المنظمة للحفل، إن استضافة هذا العرض لبسام نعمة يندرج في إطار ثقافة الاعتراف بمصمم عالمي له بصمته على أضخم الإنتاجات العربية، وهو ما سيسمح تبعا للمتحدث من الاستفادة من خبرة وشهرة هذا الضيف في دعم المواهب الشابة.

وأبرز أسامة بنخليفة، في ندوة صحفية عقدت مؤخرا بمدينة طنجة، للإعلان عن برنامج الدورة، أن الهدف من المهرجان، هو النهوض بالموضة المغربية والرقي بها إلى المستوى الدولي، وتمكين القطاع من استعادة مجده وشموخه، وخلق فرص لتبادل الأفكار والإبداعات وفسح المجال للمبدعين الشباب للاحتكاك بالمصممين المرموقين. فضلا عن دعم المشهد الثقافي و السياحي بالمدينة، وتوفير بيئة اجتماعية تشجع على روح المشاركة والتعلم وإبراز المواهب خاصة بالنسبة للعنصر النسوي، يضيف المتحدث.

وبمناسبة الحفل الذي سيصادف ذكرى 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، أعلنت اللجنة المنظمة خلال الندوة الصحفية، عن تخصيص جوائز تكريمية ستذهب لشخصيات نسائية في مقدمتهم الممثلة المغربية سعاد صابر والفنانة سعدية بعدي والمغنيتين هدى سعد وفاطمة الزهراء لعروسي والصحفيات فاطمة نوالي وعزيزة حلاق ونزهة بنادي.

كما ستحتفي التظاهرة باﻟﻤﺼﻤﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺎﺗﻮل ﻛﺎﺋﻦ ﷲ، ﻋﺰﯾﺰة ﺑﻠﺨﯿﺎط واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺷﯿﻤﺎء اﻟﻤﺼﻤﻮدي ﻛﺴﻔﯿﺮة ﻟﻠﺘﺮاث واﻟﻘﻔﻄﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وضمن أنشطته الموازية سينظم المهرجان وﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻨﮭﻢ وإجراء كشوفات طبية ﻣﺠﺎﻧية ﻋﻦ اﻟﻤﺮض، إضافة إلى ﺣﻔﻞ ﺧﯿﺮي ﻛﺒﯿﺮ بمناسبة اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة.

