اعتقال متهم ساعد مغاربة على الالتحاق بالقاعدة بسوريا

أعلن المغرب عن اعتقال مواطن مغربي، له "توجهات متطرفة"، ويتزعم شبكة إجرامية، وقدم الدعم المالي لمجموعة من معارفه، لمساعدتهم على مغادرة المغرب، للالتحاق بـ"المجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة في سوريا".

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل مراسل قناة "العربية" على نسخة منه، تتكون الشبكة الإجرامية من 4 عناصر منهم معتقلون سابقون في السجون المغربية في قضايا الإرهاب.

وتخصصت الشبكة الإجرامية في النصب والاحتيال، على المؤسسات المالية والتجارية، وشركات الاتصالات، وتكوين شركات وهمية بناء على "وثائق وبيانات مزورة".

وجغرافياً، تنشط الشبكة في كل من مدينتي فاس وصفرو في وسط المملكة.

يذكر أن إيقاف العصابة الإجرامية، قامت به فرقة النخبة من الشرطة المغربية، بتنسيق مع المخابرات الداخلية المغربية.

هذا وتستمر التحقيقات مع أعضاء الشبكة الإجرامية بإشراف من النيابة العامة قبل إحالتهم على القضاء.

