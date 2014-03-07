فرنسا تتوج مغربية بجائزة "سيميز" الفنية لعام 2014

توجت نعيمة الملكاوي الفنانة المغربية التشكيلية بالجائزة الأولى للمسابقة الفنية "سيميز 2014"، التي ينظمها رواق غوستاف كوربيه، التابع لوزارة الثقافة الفرنسية بمنطقة بالاباس، في مونبولييه سنوياً للفنانين الذين عرضوا أعمالهم خلال العام، حيث يشارك كل فنان بلوحة أو لوحتين، وتعرض في الرواق أمام لجنة تتشكل من مهنيين وشخصيات لاختيار الفائزين.

وكانت الفنانة نعيمة الملكاوي المغربية العربية الوحيدة بين المشاركين ومن الفائزين، وتم تقديم الجوائز في حفل فني أقيم بنفس الرواق الذي تأسس عام 1997. ويحمل اسم الفنان الفرنسي غوستاف كوربيه صاحب اللوحة الشهيرة "أصل العالم".

كما حظيت نفس الفنانة في اليوم نفسه، بدرع تكريم بالأوبرا لاكوميدي بمدينة مونبولييه الفرنسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي نظمته جمعية سمايلي، وذلك تتويجاً لمسارها الفني في المغرب وفرنسا.

واعتبرت الملكاوي في تصريح لـ"العربية.نت" "أن هذا التتويج لم يكن في حسبانها، وهذا يعني أن التشكيل كما الشعر نشاط لا يمكن أن يبقى باطنياً، حيث لا يمكنه العيش إلا مع مجمل الجسم الاجتماعي أو على الأقل الجمهور المستنير".

وأشارت إلى أن لوحتها الفائزة بجائزة المسابقة الفنية "سيميز 2014"، عكست هذه القناعة، حين اختارت أن تقدم من خلالها الوجه الإنساني للمرأة بصيغة الجمع، بتوحيد ملامح نساء من جغرافيات مختلفة آسيوية وإفريقية وأوروبية في ملمح واحد يأتي بالتعدد والتعايش والتجانس رغم الاختلاف، مبرزة أنها عبر هذا الجهد الفني حاولت تبليغ رسالة أن الذكاء والحس والقلب والعقل والعواطف والثقافة سمة مشتركة بين الناس، وأنهم قادرون على العيش في فضاء وحيز مشترك، بغض النظر عن الأصل أو العرق.

وأضافت أن حصولها على جائزتين في يوم واحد، الأولى رسمية تحمل طابع الدولة الفرنسية، والثانية بمبادرة من المجتمع المدني في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يعد بالنسبة لها تعبيراً عن كثافة حياة تحفز على تحريض الأحاسيس وشحذ همة الإبداع، من أجل المزيد من الانخراط في تسويق صورة الروح الأصيلة للمرأة العربية والمجتمع العربي".

تجدر الإشارة إلى أن الملكاوي أنهت مؤخراً معرضين لها، الأول جماعي، بقاعة غوستاف كوربي في إطار Concours des Cimaise، والثاني بمدينة غوداز والذي نظمته رابطة أخوات الأمل، وهي منظمة تهتم بقضايا المرأة، ولها مشروع معرضين، أحدهما ستقدمه ببعض القاعات الباريسية، والثاني بمدينة ميو، ستنظمه بعد الأول.