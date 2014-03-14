المغرب: إجراءات لحماية حقوق الإنسان بالصحراء

أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، عقب اجتماع للمجلس الحكومي، عن إجراءات "لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية، وذلك عشية اقتراب موعد تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء.

وقال بيان لوزارة الاتصال إن هذه الإجراءات تتعلق "بتعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بشكايات المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عنها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها".

وصدرت هذه المقترحات، حسب البيان نفسه، عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" المكلف دستوريا "بضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".

ويضم هذا المجلس ثلاث لجان جهوية لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية في كل من مدن العيون والداخلة وطانطان.

وحسب محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنه "في وقت سابق كانت هناك صعوبات في التواصل مع القطاعات الوزارية داخل الحكومة بخصوص الإجابة وتقديم التوضيحات التي نتلقاها حول خروقات حقوق الإنسان".

وأضاف: "لكن مع تبني هذه الإجراءات الجديدة صارت مختلف القطاعات الوزارية ملزمة بالرد وتقديمات التوضيحات حول شكايات المواطنين في آجال محددة مع إلزامية نشر هذه الردود، وهو ما سيمكن من فتح تحقيقات وإحالة الملفات إلى القضاء عبر وزارة العدل".

ويتزامن الإعلان عن هذه الإجراءات مع اقتراب تجديد مهمة البعثة الأممية "مينروسو" إلى الصحراء الغربية في أبريل القادم، وتقديم كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، تقريره السنوي عن عمل البعثة والأوضاع الحقوقية في الصحراء الغربية.

وتنتشر بعثة للأمم المتحدة في الصحراء منذ 1991، وفي أبريل 2013 مدد مجلس الأمن الدولي مهمتها، وحض المغرب على احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل في الصحراء الغربية.

وكانت واشنطن قد تقدمت بمشروع قرار لتوسيع مهام البعثة الدولية في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، لكن الرباط عارضت بشدة مشروع القرار ليتم سحبه.

وضم المغرب الصحراء الغربية العام 1975 بعد رحيل المستعمر الإسباني. وحملت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم بوليساريو السلاح من أجل الحصول على الاستقلال حتى فرضت الأمم المتحدة، وقفا لإطلاق النار في العام 1991.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، مطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.