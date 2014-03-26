"موسيقى بدون تأشيرة" أول معرض للفن الإفريقي بالمغرب

"موسيقى بدون تأشيرة"، عنوان معرض للموسيقى الإفريقية والشرق أوسطية، ينظم في أول دورة له بالعاصمة المغربية الرباط ما بين 12 و15 نوفمبر، بدعم من وزارة الثقافة، ومؤسسة هبة، والمنتدى الأوروبي لمهرجانات موسيقى العالم.

ووفق بيان صادر عن الجهات المنظمة، فإن المعرض هو أول فضاء فني لموسيقى المغرب، إفريقيا والشرق الأوسط، وهو أول سوق دولية فريدة ومتميزة لموسيقى العالم بالمنطقة، وفضاء للقاء مهنيي الصناعة الموسيقية بالمغرب ودول الجنوب.

وأشار البيان إلى أن المعرض يجمع عارضين من جميع القطاعات من فنانين وهيئات مهنية ووكلاء موسيقيين ودور إنتاج ومؤسسات وهيئات ثقافية ووسائل إعلام ونشر.

من جانبها، تعمل اللجنة المنظمة على اختيار 24 فنانا ومجموعة فنية ستمنحهم الفرصة من أجل تقديم عروضهم أمام المهنيين ولجنة تحكيم خاصة، وسيتم أيضا تكريم بعض الوجوه البارزة في التاريخ الحديث للموسيقى المغربية الإفريقية والشرق أوسطية.

ويكرم المعرض في دورته الأولى، مجموعة من الوجوه الفنية والموسيقية التي كرست حضورها في الفترة الراهنة، سواء على الصعيد المغربي أو الشرق أوسطي والإفريقي.

وعلى هامش "موسيقى بدون تأشيرة"، ستنظم من 13 إلى 15 نوفمبر القادم بالرباط ، الدورة الرابعة للندوة الدولية حول الاقتصاد الإبداعي بإفريقيا، وهي موعد سنوي تنظمه "أرتيريال نيت وورك"، بمشاركة 300 من المهتمين بالمجال الثقافي والفني من كل أنحاء العالم، للحديث عن استراتيجيات التنمية المستدامة لقطاع إبداعي إفريقي نشيط.