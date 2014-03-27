شرطة المغرب ترش محتجين بالماء لمنعهم من حرق أنفسهم

استخدمت الشرطة المغربية مدفع مياه لمنع 13 خريج جامعة مكفوفين وعاطلين عن العمل من إشعال النار بأنفسهم في الرباط، أمس الأربعاء، احتجاجاً على تجميد القطاع العام للتوظيف.

وقال صحافي من وكالة "رويترز" تواجد في موقع الاحتجاج إن الخريجين قاموا بتقييد أنفسهم معاً من العنق لإغلاق شارع رئيسي في الرباط وسكبوا الوقود على ملابسهم وهددوا بإشعال النار في أنفسهم.

وتدخلت الشرطة المغربية بسرعة لإحباط محاولة المحتجين المكفوفين إشعال النار في أنفسهم برش المياه عليهم قبل أن تفرقهم بالهراوات. وانضم مئات المحتجين للمكفوفين مرددين هتافات تطالب بوظائف في القطاع العام والعيش بكرامة في المغرب.

ويتظاهر الخريجون العاطلون عن العمل منذ فترة طويلة في العاصمة المغربية طلباً للوظائف، لكن حركتهم ازدادت قوة منذ بدء تطبيق برنامج التقشف.

وكان القطاع العام المغربي يقوم بتوظيف أعداد هائلة لتخفيف الضغوط الاجتماعية وتهدئة الاحتجاجات، لكن الإنفاق الكبير في أعقاب انتفاضات الربيع العربي زاد من العجز في المغرب.

وتقوم الرباط أيضاً بتقليص أجور عمال القطاع العام وتخفيض الدعم، بالإضافة لإصلاح نظام المعاشات.

وفي سياق متصل، اتفقت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب في وقت سابق من هذا العام على توحيد قواها ضد تقليص معاشات التقاعد. وتقول النقابات إنها تعتزم تنظيم احتجاجات حاشدة في الأسابيع القليلة القادمة.