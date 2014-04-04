جون كيري يصل إلى الرباط في إطار جولة بالمغرب العربي

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الخميس، إلى الرباط قادما من الجزائر في زيارة تستغرق يومين ويشارك خلالها في الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب.

وقال مسؤولون مغاربة: "إن الزيارة تشكل فرصة لتعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون المغربية: "إن الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي تشكل فرصة للرقي بالشراكة المتينة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية في جميع مجالات التعاون السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية".

وكانت الدورة الأولى من الحوار، عقدت في واشنطن في منتصف سبتمبر 2012، واتفقت على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية.

ويرى المراقبون، أن أول زيارة لكيري إلى المغرب سيطبعها أيضا الجانب الاقتصادي والأمني وملف الصحراء الغربية بصورة خاصة.

ونجح المغرب، العام الماضي في جعل الولايات المتحدة تعدل طلبا تقدمت به إلى الأمم المتحدة لتوسيع مهمة قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية لتشمل ملف حقوق الإنسان.

وقال المغرب، "إنه ليس ضد طرح ملف حقوق الإنسان في الصحراء ككل، وإنما ضد استعماله ذريعة لتأجيل الحل في ملف الصحراء".

وتطالب جبهة البوليساريو باستقلال الصحراء الغربية بينما يتشبث بها المغرب ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان الأميركي والمغربي تطوير اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في 2004 بالإضافة إلى الأمن والإرهاب في منطقة الساحل الإفريقية.

ووصل كيري، إلى المغرب قادما من الجزائر وهي شريك رئيسي في حملة واشنطن على المقاتلين الإسلاميين الذين حاولوا التوسع في منطقة الساحل باتجاه المغرب العربي بعد أن تمكن الجيش الفرنسي العام الماضي من إخراجهم من مالي.