المغرب.. ترقب انتخاب رئيس جديد للبرلمان

وقع الأمناء العامون للأحزاب الأربعة المكونة لتحالف الحكومة المغربية، الصيغة النهائية لميثاق الأغلبية، من أجل "ضمان الانسجام" بين مكونات الحكومة لكي يتسنى المضي قدماً بالإصلاحات، في وقت ينتظر انتخاب رئيس جديد للبرلمان عشية الجمعة.

ويأتي توقيع الميثاق بين أطراف التحالف الحكومي الذي يقوده حزب بن كيران، لأول مرة في تاريخهم، على خلفية "تخوفات" لدى زعماء الغالبية من إعادة انتخاب مرشح المعارضة لرئاسة البرلمان من جديد، بعد بروز تباين في الآراء والمواقف داخل التحالف.

ويرتكز الميثاق على أربعة مرتكزات، هي "التشارك في العمل، والفعالية في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية"، حسبما نقل الإعلام المحلي.

ووقع على الصيغة النهائية لهذا الميثاق كل من عبدالإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي يميني)، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (ليبرالي محافظ)، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يساري).

وأكد عبدالإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن أحزاب الأغلبية تشتغل في ظل "انسجام تام" بين مكوناتها، مشدداً على أنه على "الرغم من تبايناتها على مستوى المرجعيات، فإنها تجتمع في تصميمها على الاضطلاع بدورها في خدمة المصالح العليا للبلاد".

ومن جهته، شبه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الخارجية، واقع الحكومة بعد ستة أشهر من بدء عملها بـ"العائلة"، معرباً عن قناعته بأن محطة انتخاب رئيس مجلس النواب "ستؤكد الروح التي تجمع هذه العائلة".

أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فاعتبر أن "محطة انتخاب رئيس مجلس النواب تشكل محكا أمام الأغلبية للإعلان بقوة عن تماسك وانسجام مكوناتها".

ويعقد مجلس النواب المغربي، عشية الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة وانتخاب رئيس مجلس النواب، وفق مقتضيات الفصلين 62 و65 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وترشح لرئاسة البرلمان كل من كريم غلاب الرئيس الحالي المنتمي لحزب الاستقلال (يميني محافظ)، الذي انسحب من التحالف الحكومي في السابق والتحق بالمعارضة، إضافة الى مرشح الأغلبية رشيد الطالبي العلمي، من حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويخشى قادة الأغلبية الحكومية المتقدمين على المعارضة بـ20 مقعدا فقط، من إعادة انتخاب كريم غلاب الذي اختار الذهاب إلى المعارضة، "بسبب غضب نواب موجودين داخل الغالبية من أحزابهم"، على ما نقلت الصحافة الجمعة.