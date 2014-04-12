ملك المغرب يبحث مع بان كي مون أزمة "الصحراء الغربية"

أكد العاهل المغربي، محمد السادس، لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، التزام الرباط الدائم للتعاون من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي لنزاع الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

وبحسب بلاغ للديوان الملكي المغربي، فإن العاهل محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء الغربية.

ونبه العاهل المغربي الأمين العام إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما حددها مجلس الأمن مع الحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب ما بثته وكالة الأنباء المغربية، فإن السلطات المغربية ترى أن كل ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري، ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية.