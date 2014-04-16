مواجهات بين متظاهرين والأمن في إقليم الصحراء الغربية

أفادت مواقع إخبارية مغربية على الإنترنت، بنشوب مواجهات في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، بين الأمن المغربي ومتظاهرين من المحسوبين على من يسمون بانفصالي الداخل المغربي، أي مساندي البوليساريو التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء الغربية عن الرباط.

وتشهد مدينة العيون احتجاجات للانفصاليين مع حلول شهر أبريل، بالتزامن مع نظر مجلس الأمن الدولي في ملف الصحراء الغربية، أقدم نزاع في إفريقيا.

وشارك في هذه المظاهرات العشرات من المواطنين، فيما الأمن المغربي يصف هذه الاحتجاجات بغير القانونية لعدم توفرها على ترخيص.

ورشق المتظاهرون بالحجارة رجال الأمن، ما أسقط عن هذه المظاهرات الطابع السلمي.

وتسمح السلطات المغربية بالتظاهر السلمي في شوارع مدن الصحراء الغربية، إلا أن التظاهرات عندما تخرج عن سلميتها عبر الرشق بالحجارة أو القيام بأي استفزاز يتدخل الأمن وفق القانون.