وزير خارجية المغرب: لا ارتباط لنا بأي طرف في مصر

كشف صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أن الرباط "ليست لها أي أجندة" حيال مصر، مشدداً على أن موقف السلطات المغربية جرى بناؤه من دون عجلة ولا تسرع، موضحاً أن الرباط "ليس لها ارتباط بأي طرف من أطراف الأزمة المصرية".

وفي رسالة موجهة لكتلة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي في البرلمان، والذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، عبّر المسؤول الأول عن الدبلوماسية المغربي عن "أمله بأن تتوافق أطياف الشعب المصري على قواعد وأسس تحقق تطلعات المصريين المشروعة، لتجسيد مبادئ الحرية والديمقراطية".

وبحسب المسؤول المغربي فإن موقف الخارجية من مصر جرى بناؤه "عن قناعة وقراءة متأنية للوضع في مصر، وبتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة"، داعياً في نفس الاتجاه إلى تطبيق "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأعلن وزير الخارجية المغربي عن "دعم جهود مصر وخياراتها الوطنية لفرض سيادة القانون بكل حكمة وشجاعة، وعدم السماح بالمساس بالوئام المجتمعي والسلم الأهلي والأمن بكل جوانبه".

هذا وسبق لوزير في الحكومة المغربية من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي أن عبر عن دعمه للإخوان المسلمين وللرئيس المعزول محمد مرسي، فيما يتبنى الحزب الإسلامي الذي يقود أول تجربة حكومية له موقفاً رافضاً لما سمّاه "حكم العسكر" من جديد في مصر ولترشح المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق.