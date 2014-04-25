فيديو.. بنكيران يمر أسفل الشريط الأحمر بدلاً من قصه

يتداول رواد الموقع الاجتماعي "فيسبوك" بالمغرب، وعلى نطاق واسع، فيديو يتعلق بخطأ بروتوكولي لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية بمناسبة افتتاحه معرض صناعة الطيران "أيرو شـو"، الذي تحتضنه القاعدة العسكرية الجوية بمراكش.

وكان رئيس الحكومة مدعواً لتدشين الرواق الأميركي بالمعرض، وبعد أن قدم كلمة لا تخلو من قفشات وقهقهات، رفع الشريط المعد للتدشين وانسل من تحته مسترسلاً في الضحك، وتبعه الجنرال عبدالعزيز بنّاني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، لكن السفير الأميركي بالرباط، دوايت بوش، تدارك الأمر بالإشارة إلى رئيس الحكومة لكي يعود ويقص الشريط كما تقتضي الضوابط البروتوكولية.

الفيديو أثار تعليقات ساخرة تراوحت بين مؤيد ومعارض لسلوك رئيس الحكومة، واعتبر البعض أن سلوك رئيس الحكومة كان متعمداً.

وأكد الباحث في العلوم السياسية، منار السليمي، أن الخطأ البروتوكولي الذي ارتكبه رئيس الحكومة المغربية "لم يكن عفويا بل متعمد"، لأن بنكيران له تاريخ سياسي، وهو على ارتباط دائم بمؤسسات الدولة وبأنشطتها الرسمية، ويعرف مقتضيات مثل هذه البروتوكولات البسيطة التي لا تغيب عن الإنسان العادي.

وأشار الباحث إلى أن رئيس الحكومة يشتغل بقبعات (صفات) متعددة، سياسية وحزبية، وأن الصفة الأخيرة هي الطاغية على سلوكه، والتي يتبدى من خلالها كرئيس حزب وليس كرئيس حكومة تمثل مؤسسة دستورية، والهدف من ذلك هو التستر على أخطائه وعجزه في تدبير الملفات الكبيرة المطروحة على الحكومة، والتي يعرفها الشارع تبعا له، وبالتالي فإن المراد من وراء هذه الأخطاء المتعمدة تسويق بنكيران لنفسه أمام الرأي العام، باعتباره شخصا عاديا ومتمردا على البروتوكولات.

ومن جهته، اعتبر الكيحل، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أن مرور بنكيران من تحت الشريط الأحمر بدلا من قصه، وفي حضرة سفير أكبر دولة في العالم، يعد خطأ بروتوكوليا يؤشر على أن رئيس الحكومة لا يحترم المنصب الذي يمارس من خلاله مسؤولية الرئاسة.

يذكر أن معرض الطيران الذي يدخل هذه السنة دورته الرابعة، يهدف إلى مسايرة استراتيجية الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير مجال صناعة الطيران.

ويشارك في هذه التظاهرة الدولية التي تعد فضاء للتواصل والتبادل في قطاع صناعة الطيران حوالي 300 عارض يمثلون نحو 30 دولة.