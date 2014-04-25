وفاة طالب في مواجهة بين إسلاميين ويساريين بجامعة فاس

لقي طالب مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح في مواجهات بين فصيلين طلابيين داخل الحرم الجامعي في مدينة فاس، وسط المغرب، على ما أفاد، اليوم الجمعة، بيان صادر عن ولاية مدينة فاس.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن الحرم الجامعي بمدينة فاس، "شهد أمس الخميس مناوشات، تطورت فيما بعد إلى مواجهات بين طلبة كل من فصيلي التجديد الطلابي والنهج الديمقراطي القاعدي، استعملت فيها الأسلحة البيضاء".

وأضاف البيان أنه "نتج عن المواجهات إصابة ثلاثة طلبة تم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن تعلن إدارة المستشفى اليوم الجمعة عن وفاة الطالب عبدالرحيم الحسناوي بقسم الإنعاش حيث كان يخضع لعلاجات مكثفة".

وتعتبر منظمة التجديد الطلابي في الجامعة المغربية، كما تصف نفسها، فصيلا طلابيا إسلاميا "منحازا للمشروع الإصلاحي الرسالي لحركة التوحيد والإصلاح" التي تعتبر الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي.

أما النهج الديمقراطي القاعدي فهو فصيل يساري راديكالي يؤمن بالصراع الطبقي و"قيادة الطبقة العاملة للثورة الديمقراطية الشعبية"، وكلا الفصيلين الإسلامي واليساري منضوٍ تحت لواء اتحاد طلبة المغرب.

وأفاد مصدر إعلامي محلي من مدينة فاس بأن الأمر يتعلق "بمحاولة الفصيل اليساري الراديكالي منع ندوة بعنوان "الإسلاميون واليسار والديمقراطية"، حاول تنظيمها الفصيل الإسلامي، أمس الخميس، ودعا إليها مسؤولا حزبيا كان متهما بقتل أحد رموز الحركة اليسارية".

وأضاف المصدر نفسه أنه "في آخر المطاف تم إلغاء الندوة، ولم يحضر أي من المدعوين، بعدما اندلعت مواجهات بالأسلحة البيضاء".

وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، حسب المصدر نفسه، "بفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم اعتقال أربعة من الطلبة المشتبه في تورطهم"، ولا تزال التحقيقات جارية من أجل تقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة.