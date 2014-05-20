التدهور الخطير في مالي يقلق الرباط

بعد عودة التوتر إلى مالي عبر بوابة الاقتتال الداخلي، استنكر المغرب "أعمال العنف والمواجهات المسلحة" التي خلفت قتلى وجرحى واختطافات في شمال مالي السبت الماضي.

وأعلنت الخارجية المغربية أن الرباط "تتابع بقلق شديد وانشغال حقيقي التدهور الخطير" للوضع السياسي والأمني في شمال مالي.

ودعت الرباط كل الأطراف في مالي إلى "ضبط النفس خلال التصريحات" والامتناع عن "أعمال التصعيد التي يمكن أن تؤدي للتوتر والانقسامات" في مالي.

وذكّرت الرباط أنها ساهمت "بشكل واضح وبمصداقية لعودة السلم والنهوض بالمصالحة" في مالي خلال السنوات القليلة الماضية بعد التطورات المتسارعة التي شهدها مالي وكادت تتسبب في تقسيم البلد وسيطرة الجماعات الإرهابية على جزء من أراضي الدولة.

وبحسب المغرب فإن وصفة الاستقرار تنطلق في مالي من "العودة السريعة وغير المشروطة إلى الهدوء" مع "اللجوء إلى روح الحوار والتوافق" وتغليب "المصلحة العليا للوطن" والحفاظ على "السيادة الترابية والوحدة الوطنية" لمالي.