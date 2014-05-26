المغرب: توقيف متورطين بتجنيد وإرسال مقاتلين لسوريا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن اعتقال الشرطة متهمين اثنين في مدينة فاس في وسط البلاد، متورطين في تجنيد وإرسال جهاديين إلى سوريا، للانضمام للتنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة، بتنسيق مع عناصر ميدانية تنشط في المنطقة المتاخمة للحدود البرية التركية السورية.

كما مكنت التحقيقات من اعتقال أحد الناشطين في المنتديات الجهادية، يقطن في مدينة مريرت، في وسط المغرب، وهو متورط في عمليات قرصنة بطاقات بنكية من أجل الاستحواذ على أموال أصحابها، وتسخيرها للجماعات المسلحة في سوريا.

ووصفت الداخلية المغربية الاعتقال بأنه يدخل في سياق "العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية" التي تحوم حول المغرب.

وقام بعملية الاعتقال فرقة النخبة من الشرطة المغربية بتنسيق مع المخابرات الداخلية، وفق ما أعلنته الداخلية المغربية.

وأضاف بيان للداخلية أن المتورطين كانوا يجندون المقاتلين "للانضمام للتنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة، بتنسيق مع عناصر تنشط بالمنطقة المتاخمة للحدود التركية السورية".

عمليات قرصنة

وأضاف البيان أن الشرطة اعتقلت "أحد الناشطين في المنتديات الجهادية متورط في عمليات قرصنة لبطاقات الائتمان البنكية من أجل الاستحواذ على أموال أصحابها وتسخيرها للجماعات المسلحة بسوريا".

وبحسب الداخلية المغربية "سيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وربطت السلطات المغربية بين استمرار اعتقال الجهاديين الذين لهم صلة بملفات الإرهاب، وبين إصرار تنظيم القاعدة وحلفائه على استهداف الاستقرار الأمني للمغرب.

ويحذر مراقبون في المغرب من الخبرة والعسكرية للجهاديين المغاربة في سوريا ومن تشبههم بالفكر القتالي للجماعات الدينية المتشددة، ومن احتمال تنفيذ أي عملية إرهابية في داخل المغرب عند عودتهم من جديد للمملكة.

وبحسب "فرانس برس" فقد أفادت أرقام رسمية أدلى بها مسؤول أمني مغربي من المديرية العامة للأمن الوطني في 14 مايو على القناة التلفزيونية الثانية المغربية، أن أكثر من 1000 جهادي مغربي التحقوا بسوريا منذ 2011 بينهم 900 مقاتل التحقوا خلال سنة 2013 وحدها.