المغرب يسلم 1150 بطاقة إقامة لمهاجرين غير قانونيين

أعلن المغرب عن تسليم أكثر من 1150 بطاقة للإقامة القانونية للمهاجرين غير القانونيين الذين ينتمون لـ95 بلداً أجنبياً.

واستقبلت مكاتب طلبات الحصول على بطاقة الإقامة في كافة مناطق المغرب أكثر من 15 ألف ملف للراغبين في الإقامة في المغرب قانونياً.

وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة المغربية برامج لمرافقة اندماج المهاجرين الحاصلين على بطاقات الإقامة، من قبيل تشجيع دخول أبناء المهاجرين على المدارس والحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية والحصول على عمل.

وكان المغرب قد أطلق منذ مطلع يناير الماضي عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية، تستمر إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، في سابقة من نوعها في إفريقيا.