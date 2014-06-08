المغرب يلغي العمل بجواز السفر العادي العام المقبل

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنه سيجري إلغاء العمل بجوازات السفر العادية، ابتداء من مطلع أبريل المقبل، وحثت على استبدالها بجوازات السفر البيومترية.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن جوازات السفر غير البيومترية المسلمة قبل 30 مارس 2010 ستصبح ملغاة ابتداء من 30 مارس 2015 على أبعد تقدير، وأنه لن يجري تمديد صلاحيتها أو استعمالها كوثيقة للسفر خارج المغرب، ابتداء من الأول من أبريل 2015، وفق ما نشرته "الشرق الأوسط".

ودعت الوزارة المغاربة الحاملين لجوازات السفر غير البيومترية، إلى الإسراع بالتوجه إلى الملحقة الإدارية أو السفارة أو القنصلية التابع لها مقر إقامتهم، قصد وضع طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية.

وأشارت الوزارة إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (بطاقة الهوية) تعد من بين الوثائق الأساسية المكونة لملف الحصول على جواز السفر البيومتري.

وكانت المملكة المغربية قد شرعت منذ 15 ديسمبر 2009 في إصدار جواز سفر بيومتري، مطابقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني.

ويسلم جواز السفر البيومتري حاليا، على مستوى مجموع العمالات (المحافظات) والأقاليم، والبعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية للمغرب. كما يسلم جواز سفر مؤقت مطابق لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، قصد الاستجابة للحتميات ذات الطابع الإنساني أو الطبي، أو المهني أو الدراسي، أو لأي سبب آخر مرتبط بضرورة ملحة أو مستعجلة.

وتتضمن جوازات السفر البيومترية، وجوازات السفر المؤقتة "عناصر الأمان المرتكزة على تكنولوجيا متطورة في هذا المجال، توفر لأصحابها حماية ضد كل استعمال تدليسي لهذه الوثائق في حالة ضياعها أو سرقتها، أو عند محاولة انتحال الشخصية"، حسب وزارة الداخلية.