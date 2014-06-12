الديوان الملكي يجبر التلفزيون المغربي على الاعتذار

في سابقة تعد الأولى من نوعها، نبّه الديوان الملكي المغربي، محطة تلفزيونية الى ما اعتبره "خطأ مهنيا" يتعلق بنشر القناة صورا خاصة للعاهل المغربي محمد السادس تم ترويجها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المحطة الى الاعتذار فورا عن هذا الخطأ وعن اقتحام الحياة الخاصة للملك.

وبعد عودة الملك من رحلة في تونس سارع الديوان الملكي إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة الى تلفزيون "دوزيم" الأكثر مشاهدة بين المغاربة، بسبب بث القناة تقريرا عن تحركات الملك محمد السادس الخاصة في تونس، تضمن الصور الخاصة للملك مع مواطنين تونسيين في الشوارع والمطاعم.

فسارعت القناة بعد رسالة الاحتجاج الى إعلان توضيح وتقديم اعتذار رسمي في نشرة الأخبار، وقال مذيع النشرة إن "القناة الثانية توصلت بتنبيه من الديوان الملكي الى أن الصور التي تم نشرها استنادا الى مواقع التواصل الاجتماعي هي صور مرتبطة بالحياة الخاصة للملك، وبالتالي كان على القناة الثانية ألا تستعملها على اعتبار أنها قناة عمومية".

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد مدّ إقامته في تونس بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها، وتجول رفقة ابنه وأخيه في شوارع العاصمة وأسواقها، ووافق على طلب المارة أخذ صور معه.

