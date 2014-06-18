الصحة المغربية تنصح بعدم السفر للحج تجنباً لكورونا

نصح وزير الصحة المغربي البروفيسور الحسين الوردي، المواطنين الذين من المقرر أن يتوجهوا لأداء مناسك الحج، هذا العام، بـ"التراجع عن هذا القرار"؛ تفادياً لـ"خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا".

وفي جواب على سؤال في البرلمان، أوضح وزير الصحة المغربي أن "هذا القرار اتخذته الحكومة بعد استشارات طويلة شملت المنظمة العالمية للصحة ووزراء الصحة العرب".

وأحال وزير الصحة المغربي على بلاغ صادر عن المملكة العربية السعودية "تنصح فيه جميع المسلمين بالعدول عن أداء مناسك العمرة والحج خلال الموسم الحالي".

وفي الاتجاه نفسه، أطلق المسؤول الأول عن الصحة في الحكومة المغربية تحذيراً من إمكانية انتقال فيروس كورونا عن طريق الحجاج والمعتمرين الذين سيعودون إلى المغرب، بعد أداء مناسكهم.

ودعا وزير الصحة المغاربة الراغبين في الحج بالتزود بأقنعة واقية توزعها وزارة الصحة في المستشفيات مجاناً وقراءة منشورات للصحة المغربية تبين المرض وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه.

وفيروس كورونا بحسب وزير الصحة المغربي، وهو طبيب مختص، "مرض خطير يقتل واحداً من أصل كل ثلاثة مصابين"، في ظل غياب "أي دواء أو لقاح أو مضادات حيوية لعلاجه".