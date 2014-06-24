لأول مرة.. داخلية المغرب تقترح تمويلاً خاصاً للأحزاب

في سابقة من نوعها، اقترحت وزارة الداخلية في المغرب إمكانية حصول الأحزاب السياسية على دعم مالي من القطاع الخاص، فيما لا يزال قانون الأحزاب السياسية ينص على أن الدولة هي مصدر التمويل الوحيد للأحزاب.

وربط محمد حصاد وزير الداخلية بين اقتراح الحصول على تمويل مالي من القطاع الخاص للأحزاب وبين شفافية العملية ومرور بعض الأحزاب بضائقة مالية، وفي حال اعتماد هذا المقترح سيكون تغيرا راديكاليا في حصول الأحزاب على مساهمات مالية، وبحسب وزير الداخلية فإن "دعم الدولة للأحزاب يظل هزيلا".

ويلزم القانون التنظيمي للانتخابات كل الأحزاب السياسية التي تحصل على أموال من الدولة، بتقديم كشوفات تفصيلية لمحكمة الأموال بمصاريف أموال الدعم، مع إرجاع الأموال لخزينة الدولة في حال تسجيل الفائض.

ويُخصص المغرب دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية، البالغ عددها 30 حزبا، يقدر بـ 60 مليون درهم مغربي، فيما تدعم السلطات مؤتمرات الأحزاب بـ 17 مليونا إضافية.

ومن المنتظر أن تفتح تصريحات وزير الداخلية، نقاشا بين الأحزاب السياسية في المغرب حول التمويل المالي.

هذا وسارع حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي إلى إعلان رفضه لأي تمويل من القطاع الخاص للأحزاب، مطالبا بأن تظل الدولة هي مصدر أموال الأحزاب.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية قبل عام واحد من مسلسل انتخابي سيدخله المغرب في صيف 2015، بدءا من انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها على عهد أول حكومة يقودها الإسلاميون، ووصولا إلى انتخاب أعضاء جدد لمجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان.

وتشير التوقعات إلى أن المغرب يعيش سنة انتخابية بدءا من الصيف الجاري وصولا إلى الصيف المقبل، مع ارتفاع درجة حرارة الجدل والتدافع السياسي حول إشراف رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب على الانتخابات، واحتفاظ وزارة الداخلية بحق الإدارة اللوجستية.

وهدد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة بعقاب ضد محافظي المدن، (يحملون في المغرب اسم العمال)، عند ارتكاب أي خطأ أو تدخل لأي طرف سياسي خلال الانتخابات المقبلة.