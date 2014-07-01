المغرب يرفض تعيين "الإفريقي" موفداً لنزاع الصحراء

أعلن المغرب "رفضه الشديد" قرار الاتحاد الإفريقي تعيين مبعوث خاص مكلف بنزاع الصحراء الغربية.

وبحسب الخارجية المغربية، فإن الرباط تعتبر نفسها "غير معنية بتاتا" بهذا القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي.

وأوضح المغرب أن إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، الملقب بأقدم نزاع في إفريقيا، هو "اختصاص حصري" لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يتوفر الاتحاد الإفريقي على أي غطاء قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في الملف.

ودعا المغرب أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة، باعتباره معنيا مباشرا بنزاع الصحراء الغربية، إلى تجاهل قرار الاتحاد الإفريقي تعيين موفد بالنزاع.

ووصفت الخارجية المغربية موقف الاتحاد الإفريقي من نزاع الصحراء الغربية بـ"المتجاوز" على خلفية "انحيازه المطلق وغير المبرر".

وهاجم المغرب الاتحاد الإفريقي، لأنه "المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم" التي تضم "ضمن أعضائها كيانا وهميا" في إشارة إلى البوليساريو، في "خرق تام للشرعية الدولية" و"تناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه".

اتهام بالانحياز الأعمى

ووصفت الرباط "مواقف الاتحاد الإفريقي" بأنها "تتعارض تماما" مع مسلسل حل النزاع برعاية من الأمم المتحدة، موجهة الاتهام في نفس الاتجاه للمنظمة القارية بـ"الانحياز الأعمى" لموافق الأطراف الأخرى وبـ"التجاهل التام لقرارات مجلس الأمن" الخاصة بنزاع الصحراء الغربية.

واتهم المغرب "أطرافا" لم يسمها، إلا أنه وصفها بـ"المعادية"، بـ"توجيه ورهن أجندة" منظمة الاتحاد الإفريقي.

ولايزال المغرب "يرفض رسميا" العودة إلى عضوية الاتحاد الإفريقي بسبب استمرار الاعتراف بالبوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن الرباط.

ولا تعترف 70% من الدول الإفريقية بـ"البوليساريو" التي تقدم نفسها في المنظمة كدولة، ويصفها المغرب بـ"الدولة الوهمية".