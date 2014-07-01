وزير مغربي يقاضي جريدة اتهمته بـ"الجنسية الفرنسية"

قرر صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، رفع دعوى قضائية ضد جريدة ورقية اسمها "يومية الناس" بعد نشرها خبراً مفاده أنه يتوفر على الجنسية الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن محامي الدفاع عن مزوار أن "الجريدة نشرت اتهامات كاذبة"، ضحيتها وزير الخارجية.

وكانت "يومية الناس" قد نشرت أن وزير الخارجية المغربي حاصل على الجنسية الفرنسية، وأنه لا يتدخل في الأزمة الحالية مع فرنسا لكونه "مواطنا فرنسيا".

ويأتي الحديث عن جنسية الوزير المغربي، في وقت توترت فيه العلاقة بين الرباط وباريس في 20 فبراير، بعدما أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية الذي كان في زيارة رسمية لفرنسا، من أجل المثول أمام القضاء الفرنسي على خلفية شكوى تتهمه بـ"التعذيب" و"التواطؤ في التعذيب".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقاضي فيها وزير في أول حكومة يقودها الإسلاميون بالمغرب جريدة ورقية محلية.