وفاة امرأتين خلال تدافع أثناء صلاة التراويح في مراكش

لقيت امرأتان مصرعهما، وأصيب 10 أشخاص آخرون بجروح في تدافع خلال صلاة التراويح ليلة الاثنين في باحة إحدى المدارس في مدينة مراكش وسط المغرب.

وأوضحت السلطات المحلية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن سيدتين تبلغان على التوالي 72 و52 سنة، فارقتا الحياة خلال عملية تدافع نتجت من حالة فوضى وهلع لم يعرف سببها الحقيقي.

ونقلت مواقع إخبارية محلية، بالاستناد إلى شهادات المصلين، أن الأمر يتعلق بـ"وخزة حصير قوية" ظنت معها امرأة أنها "لسعة عقرب"، ما جعلها تصرخ وتثير الرعب الذي أدى إلى تدافع نتج عنه دهس السيدتين ووفاتهما.

وأوضحت سلطات مدينة مراكش أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، بعد أن أشرفت عناصر الوقاية المدنية ومصالح الأمن على عمليات الإسعاف. من ناحيتها، أعلنت السلطات أنها "باشرت التحقيق في الحادث تحت إشراف النيابة العامة".

وتسمح السلطات في مختلف المدن المغربية باستخدام الأماكن العمومية لأداء صلاة التراويح بعد أن يتم إعدادها لذلك للتخفيف من ازدحام المساجد خلال شهر رمضان.