العاهل المغربي يزور روسيا في أكتوبر المقبل

سلم صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي في موسكو، رسالة رسمية من العاهل محمد السادس إلى الرئيس فلاديمير بوتن.

ومن المنتظر أن يقوم العاهل المغربي، محمد السادس، بزيارة رسمية إلى روسيا في أكتوبر المقبل، بحسب ما كشف عنه وزير الخارجية المغربي.

وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية أن الملك محمد السادس يكن احتراما كبيرا للرئيس فلاديمير بوتين، ويتتبع نشاطاته باهتمام، موضحا أن زيارة الملك المغربي كانت مرتقبة في شهر يونيو الماضي، إلا أن رغبة العاهل محمد السادس في أن يطرح على الروس تعميق الشراكة الاستراتيجية أدت إلى تأجيل الزيارة، إلا أن ذلك لم يكن معدا وقتها.

وفي سياق التقارب المغربي الروسي، اتفق الجانبان على عقد اللجنة المغربية الروسية المشتركة خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتوازي مع بدء عمل "اللجنة المتخصصة" لدراسة قطاعات التقارب ما بين موسكو والرباط.

ووصف وزير الخارجية المغربي العلاقات المغربية الروسية بالمتميزة، معلنا عن رغبة الرباط في الرفع من مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتجددة والمعمقة بين البلدين في سياق التطورات الإقليمية والدولية.

ومن جهتها، أعلنت روسيا عما أسمته "موقفها الثابت" من نزاع الصحراء الغربية بدعم مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي توافقي مع الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، فروسيا تتابع بكل اهتمام التطورات في المنطقة الإفريقية وفي العالم العربي.