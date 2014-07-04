مسن يخرج من تحت الأنقاض سليماً بعد انهيار منزله

نجا رجل مسن من موت محقق، جراء انهيار منزل بالمدينة العتيقة للدار البيضاء، ليدفن حيا تحت الأنقاض لعدة ساعات دون أن يصاب بأية كسور أو رضوض في جسده، بحسب إفادات طبية أولية.

وقالت بعض المصادر المطلعة لـ"العربية نت" إن الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاما كان متعودا على المبيت بهذا المنزل الآيل للسقوط، نظرا لعدم توفره على مسكن يبيت فيه، حتى انهار عليه ليلة أول أمس، و بقي تحت الأنقاض لعدة ساعات الى أن حضرت عناصر الوقاية المدنية التي بذلت مجهودات كبيرة لإخراجه حيا. ليتم نقله الى المستشفى الإقليمي للمدينة.

وأكد الدكتور جبران بوعياد المختص في جراحة العظام بالمستشفى المذكور، في تصريحات صحفية، أن الفحوصات الأولية التي خضع لها الرجل المسن أظهرت عدم إصابته بأية كسور أو إصابات.

للإشارة فالتقارير الرسمية تشير إلى أن قرابة 50% من النسيج العمراني للمدن العتيقة بالمغرب، توجد في وضعية متدهورة، وأن 10% منها مهدد بالانهيار.

ويصل عدد المباني المهددة بالانهيار في مدينة الدار البيضاء إلى 4000 مسكن، ويبلغ عدد الأسر القاطنة فيها حوالي 72 ألف أسرة، أما عدد هذه المباني بالمدينة العتيقة لفاس، فإنها تقدر حالياً بـ1700 بناية، وتتطلب تمويلاً يقدر تبعاً لفؤاد السرغيني، المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس، بـ450 مليون درهم لتنفيذ عمليات ترميمها وصيانتها.

