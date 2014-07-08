إجراءات أمنية مغربية على الرحلات المتجهة إلى أميركا

أعلن المغرب الاثنين أنه سيعزز الإجراءات الأمنية على الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة بناء على طلب واشنطن التي قالت الأسبوع الماضي إنها تخشى "تهديدات إرهابية جديدة".

وأعلنت وزارة التجهيز والنقل في بيان أنه بطلب من إدارة أمن النقل للولايات المتحدة وعلى غرار باقي الدول، "سيعمل المغرب على تعزيز الإجراءات الأمنية المطبقة على الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية من مطار محمد الخامس الدولي، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء".

ولم يتم توضيح هذه الإجراءات ولكن وزارة النقل دعت "الركاب" المعنيين الى "اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمجيء باكرا" إلى المطار لتجنب "أي تأخير في ركوب الطائرة".

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت الاربعاء تعزيز الاجراءات في بعض مطارات الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأوروبا التي تنطلق منها رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة.

ولم تفصح واشنطن عن طبيعة هذه الاجراءات ولا عن مكان ورقعة التهديدات.

وأعلنت الوكالة الأميركية للنقل الجوي الأحد أن المعدات الالكترونية غير المشحونة بالكهرباء لن يسمح بها على الطائرات المتجهة الى الولايات المتحدة.

وأفادت الوكالة في بيان أن المسؤولين الأمنيين "يدققون في جميع المعدات الإلكترونية. في اثناء التفتيش يمكنهم ان يطلبوا من اصحابها تشغيلها، ومن بينها الهواتف المحمولة".

واضاف البيان ان "الالات غير المشحونة لن تقبل على متن الطائرة" كما "قد يخضع المسافر لتفتيش اضافي".

وعلى غرار المغرب، أعلنت بريطانيا وفرنسا تعزيز الإجراءات الامنية في المطارات من دون الافصاح عن طبيعة الاجراءات.

