كيف يقضي المغاربة ساعات نهار رمضان صيفاً؟

أين يمكن للمغربي أن يقضي ساعات نهار الصيام الذي يتزامن مع شهر يوليو وفصل الصيف؟ بحثت "العربية.نت" عن إجابات عبر التجوال نهارا في مدينة الرباط وجارتها مدينة سلا.

في رمضان العام الجاري، يستيقظ الموظفون وحدهم باكرا للالتحاق بمكاتبهم صباحا، بينما يواصل الأولاد النوم العميق بسبب السهرات الرمضانية، لأن المدارس في موسم الإجازات السنوية، وحركة المرور محدودة خلال ساعات الصباح الأولى.

ولا تبدأ الأسواق اليومية في استقبال الباحثين عن حاجياتهم إلا في ساعات ما بعد منتصف النهار، فيما تزداد حركة التجوال في الشوارع ما بين صلاتي العصر وما قبل المغرب، لتبدأ معالم الحياة في البروز في المدن المغربية.

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وفي أسواق رمضان، تجد الكثيرين من الباحثين عن تمضية ساعات النهار أو جزء منها، في التجوال بين المحلات والسؤال عن الأسعار، والانتقال بين سوق شعبي وآخر ممتاز، لأن الهدف ليس الشراء كأولية، ولكن كما يردد المغاربة "قتل الوقت" أو "إحضار أذان المغرب من السوق"، لذلك تطول المساومات على السلع أو الملابس الجديدة، ليطلب الزبون الحصول على الثمن الأقل، فيرفض البائع، وتنتهي المساومة دون تسوق.

وعلى سواحل الشواطئ المغربية، يتربص الصيادون بقصبات صيدهم ساعات طويلة خلال النهار بسمك طازج يتحول إلى وجبة لذيذة في شهر الصيام، أو يتحول لسلعة تدر مالا على صاحبها، فرغم المجهود البدني المطلوب فإن الصائم الصياد يستعين بالجلد للتحمل، فيربح سمكا ويربح تمضية ساعات الصيام منتعشا بمياه البحر.

ساعات رمضان للمتقاعدين

ولا يجد كبار السن من المتقاعدين لتمضية نهار رمضان إلا اللعب الجماعي للورق أو للشطرنج أو للعبة محلية تلعب على نفس رقعة الشطرنج اسمها "الضامة"، أو التسلي بلعبة الكلمات المتقاطعة أو المسهمة التي تأتي منشورة في الجرائد الورقية.

ومن المتقاعدين من يمارس رياضات خفيفة خلال الساعات الأخيرة من نهار الصيام، كالتمشي في الغابات أو قرب ساحل البحر، فيما يلجأ آخرون إلى لعبة الكرات الحديدية بطريقة مبسطة أي رمي الكرات، ويربح من اللاعبين من تكون كرته الأقرب للعلامة المنصوبة للتباري.

ولا يغري التلفزيون كثيرا المغاربة خلال ساعات النهار، إلا أن مقابلات من كأس العالم هذا العام أغرت كثيرين بالانضمام إلى المشاهدة الجماعية نهارا للتلفزيون، بسبب تزامنها مع الصيام، لتتبع أبرز المنتخبات العالمية في أهم بطولة عالمية لكرة القدم.

وإرضاء لزبنائها، تفتح المقاهي بالمجان في توقيت المباريات لتمكن الجمهور من الاستمتاع بالكرة، لأن المونديال يبث على القنوات المشفرة وغير المجانية.

دوريات الأحياء

وعلى سواحل البحر، تنتظم دوريات مصغرة في كرة القدم تنشط في رمضان، ويستفيد عشاقها من ترطيب أجسادهم بمياه البحر.

وتنظم في الأحياء دوريات تساعد الشباب كثيرا على تمضية جزء هام من ساعات الصيام، في لعب كرة القدم، والتنافس على لقب دوريات الأحياء.

ولا تجد القراءة خلال ساعات نهار يوم رمضاني إقبالا، بسبب غياب القراءة كعادة اجتماعية لدى المغاربة، لتنحصر العلاقة بالكتاب على الدراسة والبحث الجامعي، وعلى القلة القليلة من المغاربة الذين يستهويهم الكتاب خير جليس في الزمان.

ويزداد الإقبال على المساجد في رمضان في كل مدن وقرى المغرب، خلال الصلوات اليومية العادية، قبل أن يرتفع الإقبال إلى أرقام قياسية ليلا في صلاة العشاء والفجر والتراويح وصلاة التهجد والفجر.

ومن المشاهد الرمضانية الاعتيادية في رمضان، النوم في الحدائق العامة في المدن، وقد تصادف مواطنا غفا في غفلة منه في ركن في الشوارع الكبرى بعد أن يكون الحر والعطش أثرا فيه.