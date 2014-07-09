المغرب يدين بشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

أعبر المغرب عن إدانته الشديدة للتصعيد العسكري الذي وصفه بـ"الخطير" لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ووصفت الرباط في بلاغ رسمي، ما يجري في غزة، بـ"مسلسل الاعتداءات" الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي بلغ حد القصف الهمجي للمنازل واستهداف المدنيين، مما أودى، لحد الآن، بحياة العشرات من الفلسطينيين وخلف عددا كبيرا من الجرحى والمصابين.

ففي بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، توصل به مراسل العربية، قدم المغرب تعازيه لأسر الضحايا الفلسطينيين من العزل، من ضحايا القصف العشوائي الإسرائيلي.

وعبر المغرب، عن قلقه من استمرار هذا العدوان، معلنا لـ"هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر وغير المقبول"، محذرا من "عواقبه الوخيمة" على عملية السلام، مشيرا إلى أن هذا الهجوم "يفتح مصير المنطقة ككل على المجهول".

هذا ودعت الرباط المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة وإلى التدخل فورا من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان، ومن أجل حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، كما طالب المغرب بتحميل إسرائيل مسؤولية هذا الاعتداء السافر مع إجبارها على الوفاء بتعهداتها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.