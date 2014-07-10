احتجاجات المغربيات ضد رئيس الحكومة تصل البرلمان

قبل أن يصعد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، إلى منصة الخطابة في مقر البرلمان في الرباط، رفعت النساء البرلمانيات من كتل أحزاب المعارضة، مدعومات بزملاءهم البرلمانيين الرجال، شعارات احتجاج مكتوبة ضد الرجل الأول، في أول حكومة يقودها الإسلاميون في تاريخ المغرب.

النساء كتبن بحبر أسود على ورقات بيضاء اللون، عبارات احتجاج من قبيل "كفى عنفاً ضد النساء" و"كفى خرقا لحقوق المرأة" و"الشغل حق دستوري للنساء"، في استمرار لمسلسل من لعبة شد الحبل بين السياسيات النساء من أحزاب المعارضة وبين رئيس الحكومة.

وفي عرضه أمام البرلمان لحصيلة نصف ولايته الحكومية، أعلن بن كيران أن الحكومة اعتمدت خطة لتنسيق جهود كل القطاعات الوزارية للنهوض بحقوق المرأة، وعلى رأسها تعميم دخول الفتيات إلى جميع مستويات التعليم، فضلا عن محاربة الأمية لدى النساء.

وأضاف رئيس الحكومة أن فريقه يعمل لصالح المرأة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، والوصول لمناصب القرار الإداري والسياسي والاقتصادي.

وبحسب الناشطات والسياسيات المغربيات، فإن رئيس الحكومة "يمارس عنفا لفظيا صريحا" ضد المرأة في تصريحاته، بالإضافة إلى "تعمد تحقير وتبخيس النساء".

