المغرب يرصد تهديداً إرهابياً جدياً ضد مصالحه

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربية، أن معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد الرباط، مرتبط بتزايد أعداد المغاربة المنتمين إلى "التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق".

وفي عرض مفصل قدمه أمام الحكومة، الخميس، في اجتماعها الأسبوعي، كشف وزير الداخلية أن المقاتلين المغاربة في التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق يتولون مناصب قيادية ولا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي في المغرب.

وبحسب وزير الداخلية المغربي، فإن المقاتلين المغاربة "تساعدهم التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب، واستعمال الأسلحة الثقيلة"، إضافة إلى "التكوين الذي استفادوا منه في مجالات عسكرية متعددة".

المتطرفون المغاربة

ولم يستبعد الوزير المغربي احتمال لجوء المقاتلين المغاربة المتطرفين إلى "الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال إفريقيا"، في إشارة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو بخدمات المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، المعروفة اختصارا باسم داعش.

وفي سابقة من نوعها، كشف وزير الداخلية أمام أعضاء الحكومة في الرباط، أن معلومات تشير إلى سعي "مجموعات إرهابية صنع متفجرات غير قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية".

ومن جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية المغربي عن رفع درجة اليقظة والتأهب مع تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بمحاربة الإرهاب في البلاد.

وفي نفس السياق، وجهت الحكومة محافظي كل المدن بالرفع من مستوى الحيطة واليقظة إلى أقصى درجة وتقوية وسائل المراقبة.

واقترح وزير الداخلية المغربي معالجة إشكالية توافد مغاربة على التنظيمات المتطرفة عبر العالم، دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.