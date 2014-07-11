ملك المغرب يتفقد مكان انهيار عمارات الدار البيضاء

أفادت سلطات مدينة الدار البيضاء بارتفاع عدد ضحايا انهيار 3 منازل فجر الجمعة، إلى 8 قتلى وجرح 55 آخرين لا يزال 17 منهم يرقدون في المستشفى للعلاج.

وبدأت عملية إعادة إسكان الناجين من الحادث، فيما تستمر عمليات البحث على أمل العثور على ناجين، فيما تم إخلاء المنازل المجاورة كإجراء أمني وقائي.

وزار العاهل المغربي محمد السادس، وموقع حادث انهيار ثلاث عمارات سكنية، في مدينة الدار البيضاء.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد تفقد ملك المغرب الجرحى في مستشفى بمدينة الدار البيضاء جرى نقل الجرحى إليه، وتفقد العاهل المغربي الإجراءات التي تم اتخاذها لتمكين الجرحى من "العلاجات الضرورية" في "أحسن الظروف".

وأصدر الملك محمد السادس تعليماته لاتخاذ "الاجراءات اللازم" لإعادة إسكان المنكوبين مؤقتا.

وتعرضت ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء فجر الجمعة للانهيار، ولقي شخصان مصرعهما جراء هذا الحادث، فيما جرح 53 آخرون بجروح، غادر 39 منهم المستشفى.

وأفادت حصيلة جديدة للسلطات المحلية، أنه تم انتشال جثة طفل (10 سنوات) وامرأة (45 عاماً) من تحت الأنقاض.

وذكر المصدر ذاته أن انهيار هذه العمارات، التي تتكون اثنتان منها من أربعة طوابق والأخرى من خمسة طوابق، وقع في حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج 47 شخصاً من تحت الأنقاض، منهم ستة أطفال يعانون من إصابات مختلفة، كما تم تعبئة عدة فرق لإسعاف الضحايا، فيما يواصل رجال الوقاية جهودهم في البحث عن أشخاص آخرين، يحتمل أن يكونوا محاصرين تحت الأنقاض.

وحول سبب انهيار العمارات، هناك من يقول إن أحد السكان أراد بناء طابق ثالث، في حين أشار البعض الآخر إلى أنه كان ينوي فقط إنشاء شرفة.

وأوضحت السلطات المحلية أنه لا يمكن تحديد أسباب الحادث إلا حين قيام الجهات المختصة بتجميع المعطيات ودراستها لمعرفة الأسباب الرئيسية لهذا الانهيار.